Intervistato da LaLazioSiamoNoi, Matias Vecino , ex centrocampista dell'Inter oggi alla Lazio, è tornato così sul suo famoso gol del 3-2 nella sfida tra le due squadre nel maggio 2018: “Se me l'hanno fatto pesare? Sì assolutamente, soprattutto nei miei primi giorni qui. Era giusto così (ride, ndr). Spero piano piano di ripagare tutti, già il primo anno ci siamo qualificati in Champions. Alla fine si vedrà.

Arrivare fino in fondo in Serie A? Per come stanno andando adesso le cose, la squadra ha dimostrato che sa giocare sia in campionato che nelle competizioni europee. È stato bravo il mister a ruotare diversi giocatori, anche perché non è facile scendere in campo ogni tre giorni. Non c’è nessuno che riesca a fare tutte le partite, è impossibile. Noi dobbiamo pensare a obiettivi brevi, al filotto di 6/7 gare che avremo con scontri importanti. Poi a fine anno vedremo dove siamo arrivati”.