L'ex calciatore Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.
ultimora
Bonanni: “Inter più forte della Roma e pronta per lo scudetto. Si vede soprattutto…”
Che peso può avere la sfida di domani per Roma e Inter?
"Sicuramente il reparto d'attacco è quello i cui l'Inter spicca di più rispetto alla Roma. I nerazzurri sono più forti a livello di organico, mentre la Roma sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo dei risultati. Credo comunque che i nerazzurri siano pronti per lottare per lo scudetto, mentre i giallorossi ancora no".
Per Gasperini meglio Dybala o Pellegrini dal primo minuto?
"Dybala a partita in corso potrebbe rappresentare una carta in più, al contrario di quanto potrebbe fare Pellegrini".
Cosa aspettarsi invece da Milan-Fiorentina?
"Il centrocampo del Milan rimane un ottimo reparto nonostante gli infortuni. Davanti Leao rimane invece un punto interrogativo e penso che per lui la sfida con la Fiorentina sarà un'occasione veramente importante. Si sta giocando una fetta del proprio futuro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA