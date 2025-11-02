Zielinski: “Vittoria dal sapore bellissimo, siamo contenti. Gol? Ieri Palombo ci ha…”

"Avvicinarsi alla vetta era l'obiettivo, ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare più punti possibili", aggiunge Zielinski

Matteo Pifferi Redattore 2 novembre - 18:00

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Piotr Zielinski ha parlato così della vittoria contro il Verona:

"Una vittoria un po' sporca, dal sapore bellissimo. Sapevamo non sarebbe stato facile, con un pizzico di fortuna abbiamo vinto e siamo contenti"

Perché del lackout

"Dopo il vantaggio bisogna cercare di fare il secondo o il terzo gol, non dobbiamo concedere tutti quegli spazi. Sapevamo che erano forti, specialmente i due attaccanti del Verona nell'uno contro uno, in una situazione di queste l'hanno sfruttata. Dovevamo fare meglio ma contano i tre punti e siamo contenti"

Sempre più vicini alla testa della classifica

"Abbiamo visto l'opportunità e volevamo sfruttarla. Avvicinarsi alla vetta era l'obiettivo, ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare più punti possibili. I conteggi si faranno alla fine"

Gol bellissimo

"C'è la mano di Angelo Palombo che è sveglio a cercare e guardare tutti i campionati. Ieri ci ha proposto questo calcio d'angolo, l'abbiamo provato una volta ed è andato veramente bene. Calha ha messo un cioccolatino e io l'ho colpita bene. Ci vuole qualità? Sì, in queste situazioni deve esserci un bel cross, ci ho messo del mio, sono contento, gran gol e ci ha aperto la partita e alla fine abbiamo vinto"