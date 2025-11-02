Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Piotr Zielinski ha parlato così della vittoria contro il Verona:
Zielinski: “Vittoria dal sapore bellissimo, siamo contenti. Gol? Ieri Palombo ci ha…”
"Una vittoria un po' sporca, dal sapore bellissimo. Sapevamo non sarebbe stato facile, con un pizzico di fortuna abbiamo vinto e siamo contenti"
Perché del lackout
"Dopo il vantaggio bisogna cercare di fare il secondo o il terzo gol, non dobbiamo concedere tutti quegli spazi. Sapevamo che erano forti, specialmente i due attaccanti del Verona nell'uno contro uno, in una situazione di queste l'hanno sfruttata. Dovevamo fare meglio ma contano i tre punti e siamo contenti"
Sempre più vicini alla testa della classifica
"Abbiamo visto l'opportunità e volevamo sfruttarla. Avvicinarsi alla vetta era l'obiettivo, ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e fare più punti possibili. I conteggi si faranno alla fine"
Gol bellissimo
"C'è la mano di Angelo Palombo che è sveglio a cercare e guardare tutti i campionati. Ieri ci ha proposto questo calcio d'angolo, l'abbiamo provato una volta ed è andato veramente bene. Calha ha messo un cioccolatino e io l'ho colpita bene. Ci vuole qualità? Sì, in queste situazioni deve esserci un bel cross, ci ho messo del mio, sono contento, gran gol e ci ha aperto la partita e alla fine abbiamo vinto"
