Ze Maria: “Il gioco di Chivu è più corale. Il suo segreto sta nel modo…”

L'ex calciatore nerazzurro ha parlato dell'allenatore e di come sta gestendo la squadra che ha ereditato da Inzaghi

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 10:54)

L'ex giocatore dell'Inter, Ze Maria, ha parlato di Verona-Inter e dell'approdo di Chivu sulla panchina nerazzurra: «Cristian è una persona molto tranquilla, lo era già da calciatore e lo sta dimostrando da allenatore. È entrato nelle teste dei giocatori che avevano fatto molto bene anche con Inzaghi. Un altro tipo di allenatore ma sta dando tranquillità ad un ambiente molto difficile. Sappiamo benissimo che gestire gli animi dello spogliatoio, dei tifosi, a volte della società non è semplice e lo sta facendo alla grande. Credo sia questo il suo segreto, nel modo in cui si è inserito in un ambiente complicato, con tanta personalità e lo sta facendo benissismo».

«Far riposare i giocatori in vista della Champions? Calhanoglu e Barella fanno girare la squadra, quando stanno bene entrambi sono giocatori su cui i compagni si appoggiano. Bonny lo conosce dai tempi del Parma, l'ho seguito, mi piace tanto, ha quantità e qualità e sa fare reparto anche da solo. All'Inter ha compagni che danno una grossissima mano e credo che lui sia un giocatore che possa trovarsi bene con tutti e tre i compagni di reparto, ha caratteristiche diverse da tutti quanti», ha aggiunto.

«Le soluzioni dell'Inter? L'Inter crea tante occasioni, i centrocampisti dell'Inter hanno tiri bellissimi. Il turco e non solo lui giocano in maniera propositiva. Dumfries aiuta tanto in area e i difensori danno una mano ad Esposito. Sicuramente ha tante soluzioni e la diversificazione dei gol è un segnale del fatto che l'Inter arriva in blocco e può mettere in difficoltà l'avversario con più giocatori. È un altro gioco rispetto ad Inzaghi, è più corale, ed è una cosa importante», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)