Luciano Marangon, ex difensore di Verona e Inter, ai microfoni de L'Arena ha ricordato alcuni passaggi della sua carriera e parlato della sfida in programma oggi al Bentegodi: "Quando raccontai dell'Inter alla società Chiampan mi invitò ad andare."A certe cifre non possiamo arrivare". Se l'Hellas però avesse fatto uno sforzo sarei rimasto per tutta la vita. Per la città, per quel gruppo magnifico, per giocare la Coppa dei Campioni".
Marangon: “Verona-Inter sulla carta senza storia, ma attenzione. Chivu dimostrazione che…”
Il doppio ex di giornata presenta la sfida del Bentegodi: "Nel calcio capita a volte che Davide batta Golia"
"Al tirar delle somme, l'Inter fu l'esperienza che mi diede meno in tutta la carriera. Troppe polemiche superflue, troppe critiche che non meritavo. Come finisce oggi? Sulla carta non c'è storia, ma nel calcio capita a volte che Davide batta Golia. Se si perde la speranza in partenza meglio lasciar perdere".
"Il Verona avrebbe meritato qualche punto in più, ma non ha avuto fortuna. Questo però non vuol dire che tutto prima o poi si sistemerà. Chivu? Lui è la dimostrazione che degli ottimi calciatori possono trasformarsi in buonissimi allenatori".
