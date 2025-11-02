Luciano Marangon, ex difensore di Verona e Inter, ai microfoni de L'Arena ha ricordato alcuni passaggi della sua carriera e parlato della sfida in programma oggi al Bentegodi: "Quando raccontai dell'Inter alla società Chiampan mi invitò ad andare."A certe cifre non possiamo arrivare". Se l'Hellas però avesse fatto uno sforzo sarei rimasto per tutta la vita. Per la città, per quel gruppo magnifico, per giocare la Coppa dei Campioni".