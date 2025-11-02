"Il calcio a volte è crudele. Mi viene difficile da commentare la prestazione, se non in termini totalmente positivi. La squadra ha giocato in maniera straordinaria contro una squadra fortissima, potevamo vivere una giornata fantastica e invece a causa di un episodio siamo qui a leccarci le ferite. Ma, se siamo questi, arriveremo sicuramente al nostro obiettivo. Il nostro campionato inizia ora. Il giallo di Bisseck? La percezione dal campo era di un'azione super pericolosa, poi dovrò rivederla. Il mio giocatore, che è veloce, l'avrebbe presa sicuramente e sarebbe andato in porta".

"Abbiamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista, ci stava soffrire un po' nella prima parte contro certe squadre. Il primo gol su calcio d'angolo era evitabile, ma abbiamo giocato in maniera giusta. Abbiamo dimostrato di avere valori importanti. Belghali e Bella-Kotchap? Quest'ultimo ha potenzialità tali che oggi poteva giocare dall'altra parte, ha qualità importanti. Belghali lo stesso: era sconosciuto ai più, ma sta dimostrando di essere una spina nel fianco per gli avversari".