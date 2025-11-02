FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Verona-Inter, Bradaric ha parlato così
Il gol di Piotr Zielinski regala il vantaggio all'Inter che poi sfiora il raddoppio con Bastoni. Poi i nerazzurri abbassano i ritmi e subiscono il gol del pareggio del Verona con Giovane.

E nel finale di primo tempo Orban coglie anche il palo a Sommer battuto.

Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo, Domagoj Bradaric ha parlato così:

"Abbiamo fatto un grande primo tempo, dobbiamo continuare così e provare a vincere davanti ai nostri tifosi"

