Il gol di Piotr Zielinski regala il vantaggio all'Inter che poi sfiora il raddoppio con Bastoni. Poi i nerazzurri abbassano i ritmi e subiscono il gol del pareggio del Verona con Giovane.
Bradaric: "Grande primo tempo, dobbiamo provare a vincere davanti ai nostri tifosi"
Bradaric: “Grande primo tempo, dobbiamo provare a vincere davanti ai nostri tifosi”
Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo di Verona-Inter, Bradaric ha parlato così
E nel finale di primo tempo Orban coglie anche il palo a Sommer battuto.
Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio del secondo tempo, Domagoj Bradaric ha parlato così:
"Abbiamo fatto un grande primo tempo, dobbiamo continuare così e provare a vincere davanti ai nostri tifosi"
