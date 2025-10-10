Vieira: “Scudetto Juve? Va contato. All’Inter al momento giusto, discusso con Mou. Carboni…”

Il tecnico del Genoa ha parlato dal palco del Festival dello Sport per l’evento Grifon d’oro

Andrea Della Sala Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 18:57)

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato dal palco del Festival dello Sport per l’evento Grifon d’oro:

”Ho iniziato in Senegal, ma il calcio è iniziato quando sono arrivato in Francia. Qua tutto è iniziato, a Dreux. Sono stati i primi passi. A 19 anni capitano del Cannes, momento in cui Zidane era andato a Bordeaux. Qua ho giocato la prima partita da professionista”.

MILAN - “La Serie A era campionato numero 1. Braida arriato a Cannes, ero un bambino che entrava in un negozio di giochi. Vedevo questi campioni… cambiarmi con Maldini, Weah… un sogno. Un anno bellissimo. Avevo giocatori con grande esperienza di fianco. Ho giocato pochissimo, Weah mi stava vicino e mi ha fatto capire che stare con questi campioni mi avrebbe aiutato”.

CAPELLO - c’era troppa qualità per quello non ho giocato. Capello mi ha sempre tenuto in considerazione, mi faceva sempre fare extra lavoro e questo mi ha dato fiducia, mi ha fatto crescere. Ora quando vedo giocatori giovani so che passare tempo coi giovani è importante”

WENGER - “Arsene mi ha dato grande fiducia, andare sul campo ed essere me stesso. Giocare senza paura di sbagliare. Avevo 20 anni, cultura diversa dall’Italia. Ho imparato tanto di tattica da lui. Abbiamo vinto, grande esperienza. Ho avuto la fortuna di vincere il titolo in casa dello United che era la squadra da battere. Questa rivalità ha portato la Premier su un altro livello. Vincere li è stato simbolico”.

MONDIALE - “Abbiamo vinto perché 70/80% giocavano in Italia. Grande determinazione, una squadra fortissima per l’aspetto mentale e avevamo il giocatore più forte del mondo, Zidane. In questo periodo in Francia era periodo difficile a livello politico. Importante mandare questo messaggio positivo. Eravamo tutti orgogliosi di questa maglia. Vincere il Mondiale era importante per mandare un messaggio alla popolazione. Quando penso al 1998 penso alla fortuna che ho avuto di fare l’assist a Petit”.

JUVE - “Capello sempre uguale, sempre arrabbiato. Non era cambiato per niente, grande voglia di vincere spirito competitivo. Squadra più forte? Questa Juve era fortissima, dispiaciuto essere rimasto un anno. Quello che è successo ha cambiato le mi idee, ma quell’anno è stato molto bello”.

SERIE B - “Non ci ho mai pensato, non volevo giocare in Serie B. Qualcuno era più legato, io non avevo voglia. Una ragione sportiva. Ho avuto l’oppprtunita di andare all’inter. Scudetto con la Juve? Va contato, eravamo la squadra più forte. Quello che è successo, noi concentrati sul campo”.

INTER - Arrivato al momento giusto con Mancini. Giocatori con tanta fame di vincere, giocatori ambiziosi come Stankovic, Zanetti. Inter ha dominato i campionati. Fortuna di giocare con Figo. Inter la squadra migliore”.

MANCINI - Molto preparato sull’aspetto tattico. Eravamo sicuri della nostra forza, ci lasciava la libertà di prenderci le responsabilità sul campo. Eravamo liberi di esprimerci”.

MOURINHO - Il più preparato di tutti tatticamente, molto molto preparato. I giocatori hanno tutte le informazione per andare in campo. Litigato? Sì, non ho giocato tantissimo. Ho vinto tanto, quando non giochi è difficile da capire. Due tre discussioni con Mourinho: lui ti dice le cose come sono. Non era quello che volevo sentire ma era la verità. C’erano Cambiasso, Motta, Stankovic ed erano più forti. Difficile da accettare ma era la verità. L’esperienza con Mou e Wenger mi hanno aiutato, mi aiutano oggi a gestire il gruppo”.

MONDIALE 2006 - “Francia ha avuto qualificazioni complicati. Zidane, Thuram, Makelele sono arrivati dopo. Quando siamo arrivati in finale credo che eravamo la squadra più forte, ma in finale quando siamo andati ai rigori loro sapevano che avrebbero vinto. Loro erano più preparati mentalmente per i rigori”.

ZIDANE - “Io ero già uscito e non ho visto l’episodio. Quando ne ho parlato con lui, uscire così non è al suo livello. Non meritava di uscire così. Ha dato tantissimo per la Nazionale. Purtroppo in campo può succedere, ma è andata bene perl’Italia. Credo che Materazzi… è Materazzi. Non so se avremmo vinto in 11. Italia preparata a soffrire. Non ho mai parlato con Marco di questo episodio. Quello che vedi da fuori è diverso da quello che vedi di persona, Marco è simpatico mi sono trovato molto bene con lui. Persona straordinaria, è diverso sul campo. Strano che non abbiano fatto la pace? Sì. Strano”.

ALLENATORE - “Iniziato al Manchester, poi New York City. Importante capire se ero pronto per fare questo mestiere. Lavorato con Pirlo, lui non si allena. Con lui c’era un grande scambio di idee. Mi ha aiutato tantissimo, bella esperienza allenare un giocatore così. Gavetta importante, quando smettiamo di fare i calciatori serve credibilità ed esperienza. Devi sbagliare per imparare. Via da New York ero più bravo, a Nizza ho imparato tanto. Viaggiare e imparare da diverse culture, le esperienze anche negative ti fanno crescere. Ora sono un allenatore più bravo di 10 anni fa”.

GENOA - “ Solo due punti in classifica siamo in ritardo. Dobbiamo guardare il quadro complessivo. Tutte le partite le abbiamo giocate bene, meritavamo più punti. Col nuovo presidente e ds abbiamo stabilità. Idee chiare sul progetto che dobbiamo fare. Abbiamo puntato sui giovani, abbiamo giocatori di talento, ma per crescere devono giocare e sbagliare. Marcandalli, Ekathor, tanti giocatori giovani con personalità. Per crescere devono giocare. Ci vuole tempo per crescere. Lavoriamo per il futuro, ma i punti sono importanti ti fanno lavorare con tranquillità. Dobbiamo creare spazio per i giovani. Se prendiamo giocatore al posto di Venturino, non gli diamo spazio. Devono giocare. I giovani devono avere il fuoco dentro, per averlo devono giocare. Importante capire che noi facciamo metà strada e l’altra la devono fare loro. Noi siamo qua per farlo crescere”.

CARBONI/COLOMBO - Carboni viene da un infortunio, rimasto fuori per tanto tempo. Colombo in un collettivo non ancora a posto. Il calcio per un attaccante vediamo solo l’aspetto del gol. Dimentichiamo il lavoro che Colombo fa per la squadra, non molla mai, lavora tantissimo. Se lavoriamo bene lui può fare gol”.

LAZIO - “Abbiamo perso struttura. Dovevamo fare un gol che poteva cambiare la partita e non lo abbiamo fatto. Non è stata una bella partita, ma nei nostri momenti non abbiamo fatto la differenza. Abbiamo imparato, il messaggio era l’equilibrio della squadra e la partita dopo col Napoli abbiamo visto il Genoa delle prime partite. Partita con la Lazio è stato un messaggio perché stavamo perdendo struttura. Non abbiamo gestito bene la transizione difensiva”.

NORTON-CUFFY - Norton ha preso fiducia. L’anno scorso ha imparato tantissimo, è uno dei più bravi nel suo ruolo.

ALLENATORI - In Italia difficile fare gol, c’è meno spazio che in Francia e Inghilterra. Tatticamente giocatori sono più preparati. Una società che lavora bene come il Bologna, Italiano mi piace tantissimo, credo che il Bologna possa essere un esempio per noi al Genoa”.

DERBY - “per il calcio e per la città è sempre bello giocare il derby”.