Pastorello: “Inzaghi mi disse: mai via dall’Inter se vinco la Champions! La verità è che…”

Federico Pastorello, agente di Simone Inzaghi, intervistato dal sito di SportMediaset, è tornato così sull'addio del tecnico all'Inter
Federico Pastorello, agente di Simone Inzaghi, intervistato dal sito di SportMediaset, è tornato così sull'addio del tecnico all'Inter e sul suo approdo all'Al Hilal: "È un trasferimento che ovviamente non si completa in quattro giorni, c’è tutto un lavoro dietro. Avevamo già approcciato questo tipo di opportunità, ma la verità è che lui non ha mai voluto entrare nei dettagli di un potenziale accordo prima che accadessero determinate cose.

Mi ha confidato che se avesse vinto la Champions non sarebbe mai andato via dall’Inter. Vi garantisco che la decisione è arrivata dopo la finale di Monaco e dopo i colloqui fatti con la dirigenza nerazzurra, anche se ovviamente in questi casi c’è un lavoro dietro le quinte.

L’aspetto economico ha avuto la sua importanza, ma lui voleva mettersi alla prova anche all’estero e la lega saudita è tra le più importanti al mondo, non solo per le potenzialità economiche, ma anche per la qualità del campionato. L’Al Hilal è poi il club più importante d'Asia per storia e numero di tifosi".

