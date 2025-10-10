FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Vieira a FCIN1908: “Chivu? Bella sfida con l’Inter, lì c’è fiducia nel suo lavoro”

news

Vieira a FCIN1908: “Chivu? Bella sfida con l’Inter, lì c’è fiducia nel suo lavoro”

Vieira a FCIN1908: “Chivu? Bella sfida con l’Inter, lì c’è fiducia nel suo lavoro” - immagine 1
Al Festival dello Sport di Trento, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato così dei colleghi Cristian Chivu e Cesc Fabregas
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto a margine del suo evento al Festival dello Sport di Trento, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato così dei colleghi Cristian Chivu e Cesc Fabregas: "Non sono sorpreso di vederli in panchina, hanno sempre avuto passione del calcio.

Inter Chivu
Getty Images

Per l'Inter è una bella sfida con l'Inter, Cesc sta facendo un bel lavoro al Como: sono in due società in cui c'è fiducia del loro lavoro, auguro loro un in bocca al lupo.

Inter Chivu
Getty

Abbiamo strade diverse ma abbiamo la passione per il calcio e la voglia di aiutare i giovani. Avere avuto dei maestri ci ha aiutato per fare gli allenatori: ne abbiamo avuti di importantissimi, grazie a loro abbiamo fatto carriera da calciatori e ora è il nostro turno".

Leggi anche
Vieira: “Scudetto Juve? Va contato. Inter piena di campioni, discusso con Mou. Materazzi…”
Pastorello: “Inzaghi mi disse: mai via dall’Inter se vinco la Champions! La verità è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA