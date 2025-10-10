Intervenuto a margine del suo evento al Festival dello Sport di Trento, Patrick Vieira , allenatore del Genoa, ha parlato così dei colleghi Cristian Chivu e Cesc Fabregas : "Non sono sorpreso di vederli in panchina, hanno sempre avuto passione del calcio.

Per l'Inter è una bella sfida con l'Inter, Cesc sta facendo un bel lavoro al Como: sono in due società in cui c'è fiducia del loro lavoro, auguro loro un in bocca al lupo.

Abbiamo strade diverse ma abbiamo la passione per il calcio e la voglia di aiutare i giovani. Avere avuto dei maestri ci ha aiutato per fare gli allenatori: ne abbiamo avuti di importantissimi, grazie a loro abbiamo fatto carriera da calciatori e ora è il nostro turno".