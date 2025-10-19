"Perché non dall'inizio Gimenez con Leao?". Questa la domanda posta da Bobo Vieri, ex attaccante, a Max Allegri, tecnico del Milan a DAZN dopo la vittoria dei rossoneri sulla Fiorentina.
Vieri ad Allegri: “Perché non subito Gimenez?”. Max: “Se avevo te in panchina…”
Questa la risposta di Allegri: "Perché se avevo te in panchina, magari partivo con Gimenez: ma se non avevo neanche una punta in panchina... Le partite durano 90 minuti.
Che messaggio lanciamo? Non lanciamo nessun messaggio, bisogna goderci questa vittoria: mancano ancora tanti punti per il nostro obiettivo. Dobbiamo recuperare energie perché venerdì saremo questi di nuovo: bisogna lavorare con grande entusiasmo senza esaltarci troppo per questi risultati, che la strada è ancora lunga".
