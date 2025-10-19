"Perché non dall'inizio Gimenez con Leao?". Questa la domanda posta da Bobo Vieri , ex attaccante, a Max Allegri , tecnico del Milan a DAZN dopo la vittoria dei rossoneri sulla Fiorentina.

Questa la risposta di Allegri: "Perché se avevo te in panchina, magari partivo con Gimenez: ma se non avevo neanche una punta in panchina... Le partite durano 90 minuti.