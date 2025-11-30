L'ex difensore nerazzurro ha parlato su Skysport dei nerazzurri, del suo ex compagno che oggi li allena, e dell'argentino

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 11:46)

Walter Samuel, ex giocatore dell'Intere collaboratore tecnico dell'Argentina di Scaloni, ha parlato a Skysport. Questo è quanto ha detto l'ex nerazzurro:

-Roma-Napoli oggi, hai vinto con i giallorossi: che sensazioni hai sulla Roma da scudetto?

È ancora presto, ma vedo tante cose buone. Creano tante occasioni, le squadre di Gasperini lo hanno sempre fatto. Devono essere lì a marzo quando si decide la questione dello scudetto secondo la mia opinione.

-Soulé e Dybala, li state seguendo con la Nazionale?

L'Argentina non chiude la porta a nessuno e sono due grandi giocatori. Continuiamo ad osservarli e vedremo cosa deciderà Scaloni. Adesso abbiamo una pausa lunga, ci piacerebbe allenarli sul campo ma dovremo osservarli dato che fino a marzo non avremo competizioni.

-In Italia facciamo fatica, dal tuo compagno Totti in poi, ad avere numeri 10. In Argentina ne avete tanti sulla scia di Maradona: perché in Argentina ce ne sono di più. Questione di talento o voi lasciate osare?

Penso che in Argentina lo specchio prima era Maradona e ora per tanti ragazzi è Messi. Quando tutti vanno a scuola calcio vogliono imitare quei giocatori. La cosa importante è lasciarli negli ultimi metri avere la loro fantasia, è quello che pensiamo noi. Sicuramente fai delle cose tattiche e lavori anche sulla difesa ma lasciamo esprimere la loro qualità.

-Le squadre indicate per lo scudetto: sull'Inter e sul lavoro di Chivu, per capire anche cosa sta facendo, come è riuscito a leggere la squadra?

Con Cristian abbiamo condiviso tante esperienze all'Inter e alla Roma. Lo conosco bene e abbiamo fatto il corso allenatori insieme. Sono contento che sia all'Inter, è molto preparato e sicuramente si è reso conto che non c'era bisogno di cambiare tanto la squadra perché la squadra è arrivata in finale di CL e ha lottato fino all'ultima giornata per lo scudetto. Era fondamentale entrare nelle teste dei giocatori per continuare a competere.

-Difficile gestire uno come Lautaro Martinez?

Noi siamo stati ex calciatori e ora è chiaro che da allenatori certe situazioni le vivi in maniera diversa. Ma quando esci prima o non giochi è normale un pochettino rimanere male ma è importante mettersi il giorno dopo con la testa sulla squadra. Questo conta. Lautaro lo ha sempre fatto con noi e lo ha fatto sempre con l'Inter. Capita che ci si arrabbi, ma sono cose che restano là come succede sempre.

-La prossima sfida sarà tra Lautaro-Nico Paz. Diverse volte sei stato anche allo stadio a seguire il 10 del Como, fa parte del vostro gruppo: pronto per il salto in ottica Nazionale e di club se si pensa al Real?

Sì, lo ha già fatto l'anno scorso e si sta confermando. Da noi abbiamo cercato di inserirlo piano piano. Ma ci sta dando tanto e sarà del futuro della Nazionale. Non sono io il CT ma ci contiamo e continuiamo a vederlo e vedere come gioca nel Como.

-La Nazionale Argentina in vista del Mondiale è sempre favorita?

Abbiamo fiducia nei nostri giocatori, ma siamo coscienti che ci sono tante Nazionali attrezzate. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi e vedremo dal sorteggio cosa uscirà. E anche l'Italia, se dovesse passare, nessuno vorrebbe averla contro. Il Mondiale è una competizione di un mese e contano tanto i dettagli.

(Fonte: SS24)