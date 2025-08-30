La Nazionale è pronta a riprendere il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali. Gli Azzurri torneranno in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, per poi volare a Debrecen dove lunedì 8 affronteranno Israele. Gennaro Gattuso ha inserito giovani come Leoni e Pio Esposito. Ha fatto bene? "Sì. Tutti dicono che in Italia non ci sono giovani, invece bisogna solo andare a cercarli e avere il coraggio di lanciarli. Leoni è molto, molto forte. Pio Esposito ha fatto il precampionato con l’Inter, ha giocato bene in amichevole, ora rimane in rosa. In Nazionale, come nei club, la carta d’identità non deve essere decisiva: gioca chi è più in forma, coloro che in un determinato momento danno maggiori garanzie", la risposta di Bobo Vieri intervistato da SportWeek .

Le piace Esposito?

«Sì. È forte perché ha fisico e mentalità giusta. Caratteristiche importanti perché in campo internazionale sono tutti delle belve, dei giganti, e lui ha dimostrato di saper reggere il confronto. È forte di testa, gioca per la squadra, è bravo di sponda e sa far gol. Deve giocare per fare esperienza».