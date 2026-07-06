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fcinter1908 news interviste Vieri: “Pio Esposito? Consigli non ne do, ma se vuole diventare forte forte gli dico…”

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Vieri: “Pio Esposito? Consigli non ne do, ma se vuole diventare forte forte gli dico…”

Vieri: “Pio Esposito? Consigli non ne do, ma se vuole diventare forte forte gli dico…” - immagine 1
A SportiumFUN, Bobo Vieri, ex centravanti, ha detto la sua sull'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervistato da SportiumFUN, Bobo Vieri, ex centravanti, ha detto la sua sull'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito.

Vieri: “Pio Esposito? Consigli non ne do, ma se vuole diventare forte forte gli dico…”- immagine 2
Getty Images

"Io consigli non ne do, ognuno deve fare di testa sua: chi sono io per dare consigli a lui. Ognuno sa quello che deve fare: se lui vuole diventare forte forte, all'Inter può farlo. Dipende da lui e da quanta voglia e fatica ha voglia di fare, tutto lì".

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