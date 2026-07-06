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fcinter1908 news interviste Vieri: “Pio Esposito? Consigli non ne do, ma se vuole diventare forte forte gli dico…”
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Vieri: “Pio Esposito? Consigli non ne do, ma se vuole diventare forte forte gli dico…”
A SportiumFUN, Bobo Vieri, ex centravanti, ha detto la sua sull'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito
Intervistato da SportiumFUN, Bobo Vieri, ex centravanti, ha detto la sua sull'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito.
"Io consigli non ne do, ognuno deve fare di testa sua: chi sono io per dare consigli a lui. Ognuno sa quello che deve fare: se lui vuole diventare forte forte, all'Inter può farlo. Dipende da lui e da quanta voglia e fatica ha voglia di fare, tutto lì".
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