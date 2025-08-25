A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Torino, Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore granata: "Abbiamo un nuovo allenatore a cui piace il calcio offensivo, stiamo imparando ogni giorno cose nuove e dimostriamo stasera alcune novità. Ruolo? Gioco sempre trequartista, anche esterno a sinistra. Faccio quello che mi chiede il mister Baroni".
