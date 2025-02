Nell'ultimo mercato l' 'Inter ha acquistato Andrija Vukoje , centrocampista offensivo montenegrino classe 2008, prelevato a titolo definitivo dall'OFK Grbalj, squadra della seconda divisione del Montenegro. In un'intervista il giocatore ha detto: «Sono onorato e felice di essere diventato un giocatore dell'Inter, uno dei migliori club del pianeta. Uno dei miei sogni è diventato realtà, ma rimango con i piedi per terra. L'arrivo all'Inter è il risultato di un grande lavoro e di molti sacrifici, e questo è il metodo che intendo continuare a seguire anche in futuro, perché è l'unico modo per realizzare gli altri sogni che ho», ha detto a Sport Klub.

«Ritengo che in tutti gli ambiti della vita si debba amare ciò che si fa e dedicarsi al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Vivo il calcio fin da bambino, ogni giorno. Sono consapevole di essere arrivato in un grande club, sono stato accolto e accettato benissimo, mi sono adattato rapidamente e ora, con tanto lavoro, fiducia in me stesso e sacrifici, voglio impormi nel periodo che segue e attirare l'attenzione dello staff tecnico della prima squadra dell'Inter. Allo stesso tempo, con la maglia delle selezioni giovanili del Montenegro, darò il massimo per meritarmi una convocazione nella nazionale maggiore. Nel cammino verso la realizzazione dei sogni, bisogna procedere passo dopo passo, e ognuno di essi è estremamente importante e significativo», ha aggiunto il calciatore.