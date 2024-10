Weah: “Difficile non vincere con lo Stoccarda. Dobbiamo fare di più con l’Inter”

“Per me, l’ultima partita con lo Stoccarda era difficile da non vincere. Stasera dobbiamo fare di più per vincere con l’Inter, è difficile coi nerazzurri. Quando giochiamo insieme, siamo più forti. Dobbiamo fare di più.

Oggi gioco a sinistra contro Dumfries, per me devo fare ancora di più in attacco con Vlahovic e Conceicao. Perché non vincere già stasera”, ha detto Weah.