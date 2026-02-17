FC Inter 1908
A Sky Sport, Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, è tornato anche sulla partita contro l'Inter di sabato sera
Marco Macca
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro il Galatasaray, Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, è tornato anche sulla partita contro l'Inter di sabato sera:

"Contro l'Inter è stata una partita molto difficile dopo il rosso, ma abbiamo giocato una gran gara nonostante l'uomo in meno".

"Ora, però, pensiamo al Galatasaray, che è una squadra forte. Per me è un sogno giocare qui, il Gala è una squadra molto forte ma noi vogliamo fare bene".

(Fonte: Sky Sport)

