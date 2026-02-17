A Sky Sport, Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, è tornato anche sulla partita contro l'Inter di sabato sera

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro il Galatasaray, Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, è tornato anche sulla partita contro l'Inter di sabato sera:

"Contro l'Inter è stata una partita molto difficile dopo il rosso, ma abbiamo giocato una gran gara nonostante l'uomo in meno".

"Ora, però, pensiamo al Galatasaray, che è una squadra forte. Per me è un sogno giocare qui, il Gala è una squadra molto forte ma noi vogliamo fare bene".