"Sappiamo che partita è il derby, è il nostro obiettivo ed è l'unica cosa che conta. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. Noi come squadra, insieme ai tifosi, siamo una cosa unica. E' un qualcosa che ti spinge a dare di più in campo. Sentiamo la loro fiducia". Così Mattia Zaccagni , capitano della Lazio, dice la sua ai canali ufficiali del club sul derby del prossimo 5 gennaio.

L'esterno, poi, traccia un bilancio del 2024 considerato un "anno positivo per me, ricco di soddisfazioni dal gol in Nazionale alla fascia di capitano con la Lazio. Una partita da cancellare? Quella con l'Inter, non riuscivo a dormire, non mi davo pace. Una da direi quella con l'Italia agli Europei in cui ho segnato", prosegue.