In una lunga intervista al Corriere della Sera, Nicola Zalewski ha affrontato diversi argomenti. Il primo è su un giovane che sta facendo parlare molto e in positivo, Pio Esposito. "Tutti abbiamo visto le sue qualità allo Spezia e posso dire che ha anche tante qualità umane. Il consiglio è quello di non smettere mai di lavorare, perché arriveranno i momenti difficili. È successo a me e vale per tutti".