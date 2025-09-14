Dopo la sconfitta contro il Torino l'allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 15:11)

Alla fine della partita con il Torino, Gianpiero Gasperini ha parlato della sconfitta per uno a zero e del momento della sua squadra. Queste le parole dell'allenatore giallorosso: «Tridente leggero e sostistuzione Dybala? Per lui un piccolo problema fisico e ha dovuto fermarsi, speriamo non sia nulla di grave. Molti giocatori sono arrivati all'ultimo. Non siamo riusciti ad essere pericosoli nel primo tempo e la partita è stata condizionata da un gol evitabile che ci ha fatto perdere la partita. Poi abbiamo creato ma con queste temperature le energie vengono un po' meno e ci sono difficoltà con le squadre che si chiudono».

-Cosa manca alla Roma per tenere il passo?

In queste partite si decide con situazioni di testa, sui cross. Globalmente non è stata una brutta partita. Abbiamo tenuto bene il campo e giocato a lungo. Possiamo velocizzare di più, nel giro palla si può saltare qualche passaggio ma non è stato quello, ci è mancato lo spunto, la capacità di tiro, l'ultimo passaggio giusto. Quando giochiamo con queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol perché poi le energie vengono meno.

-Dybala: lei ha modificato delle caratteristiche e ha fatto evolvere dei giocatori. L'argentino è una sfida per lei?

Ha fatto bene nel primo tempo e lui e Soulé sono stati attivi. Ha fatto bene a sinistra e come punta centrale. Peccato abbia dovuto fermarsi. È un giocatore che può occupare tutte le zone del campo e la sua assenza pesa per noi, speriamo non sia nulla di grave.

-In arrivo il suo primo derby, come la vivrà e che gara si aspetta?

Perdendo questa gara dovremo alzare di più tensione e attenzione. Ci saremo tutti per la prima volta e dobbiamo preparare bene il derby e arrivare pronti nel modo migliore.

(Fonte: DAZN)