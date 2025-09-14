FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Gasperini: “Dybala, problema fisico: speriamo non sia nulla. Non una brutta gara ma…”

news

Gasperini: “Dybala, problema fisico: speriamo non sia nulla. Non una brutta gara ma…”

Gasperini: “Dybala, problema fisico: speriamo non sia nulla. Non una brutta gara ma…” - immagine 1
Dopo la sconfitta contro il Torino l'allenatore giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alla fine della partita con il Torino, Gianpiero Gasperini ha parlato della sconfitta per uno a zero e del momento della sua squadra. Queste le parole dell'allenatore giallorosso: «Tridente leggero e sostistuzione Dybala? Per lui un piccolo problema fisico e ha dovuto fermarsi, speriamo non sia nulla di grave. Molti giocatori sono arrivati all'ultimo. Non siamo riusciti ad essere pericosoli nel primo tempo e la partita è stata condizionata da un gol evitabile che ci ha fatto perdere la partita. Poi abbiamo creato ma con queste temperature le energie vengono un po' meno e ci sono difficoltà con le squadre che si chiudono». 

Gasperini: “Dybala, problema fisico: speriamo non sia nulla. Non una brutta gara ma…”- immagine 2

-Cosa manca alla Roma per tenere il passo? 

In queste partite si decide con situazioni di testa, sui cross. Globalmente non è stata una brutta partita. Abbiamo tenuto bene il campo e giocato a lungo. Possiamo velocizzare di più, nel giro palla si può saltare qualche passaggio ma non è stato quello, ci è mancato lo spunto, la capacità di tiro, l'ultimo passaggio giusto. Quando giochiamo con queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol perché poi le energie vengono meno. 

-Dybala: lei ha modificato delle caratteristiche e ha fatto evolvere dei giocatori. L'argentino è una sfida per lei? 

Ha fatto bene nel primo tempo e lui e Soulé sono stati attivi. Ha fatto bene a sinistra e come punta centrale. Peccato abbia dovuto fermarsi. È un giocatore che può occupare tutte le zone del campo e la sua assenza pesa per noi, speriamo non sia nulla di grave. 

-In arrivo il suo primo derby, come la vivrà e che gara si aspetta? 

Perdendo questa gara dovremo alzare di più tensione e attenzione. Ci saremo tutti per la prima volta e dobbiamo preparare bene il derby e arrivare pronti nel modo migliore. 

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Torino, Ngonge: “Botta in testa con l’Inter, cambiato atteggiamento”. Simeone:...
Percassi: “Lookman? L’Atalanta deve avere giocatori che diano tutto. Andiamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA