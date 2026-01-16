Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato anche di Nicola Zalewski nella conferenza stampa di oggi. Sulla panchina bergamasca sta avendo modo di apprezzare il calciatore arrivato dall'Inter nel corso dell'ultima estate:

«Zalewski è un giocatore forte e questo era noto, ma mi ha sorpreso per la sua duttilità e intelligenza tattica. In quella posizione centrale mi sta dando equilibrio, qualità e imprevedibilità; piace molto lì. Nasce come quinto o esterno alto, quindi potremmo rivederlo anche nella sua posizione naturale, ma questa sua capacità di adattamento è una risorsa preziosa».