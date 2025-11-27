FC Inter 1908
Roma, Pellegrini: “Primi non per caso, lo meritiamo. Contro il Napoli…”

Dopo la vittoria sul Midtjylland in Europa League, il calciatore giallorosso ha parlato della sfida contro gli uomini di Conte
Lorenzo Pellegrini, giocatore della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi per due a uno in Europa League contro il Midtjylland ha parlato della prestazione della sua squadra ma si è riferito anche alla lotta scudetto dato che domenica 30 novembre, all'Olimpico, alle 20.45, si gioca la sfida contro il Napoli.

-Che sensazioni hai alla luce di questa vittoria in vista della gara contro il Napoli, scontro diretto al vertice della classifica? 

Sapremo sicuramentre quello che andiamo a fare, la prepareremo inquesti giorni. Sarà importante il recupero per preparare la partita. Vedremo cosa ci dirà mister Gasperini su cosa ha in mente di fare e noi cercheremo di farlo al meglio: questa sarà la preparazione della partita. Sarà una grande sfida. Siamo primi perché credo che lo meritiamo perché abbiamo iniziato bene e siamo migliorati tanto. Penso che noi possiamo migliorare tanto. Quindi bisogna avere l'umiltà e la consapevolezza di sapere che siamo lì non a caso perché lo è se sei lì per cinque partite e non per un quarto di campionato. Quindi bisogna essere consapevoli che stiamo facendo ottime cose e che dobbiamo continuare a farle perché altrimenti quanto di buono abbiamo fatto non sarà servito a niente. Sappiamo bene quello che ci aspetta. 

-Se si può sognare in grande? 

Credo che poi dopo alla fine il calcio sia fatto di passione e di sogni, è l'essenza di questo sport. Ma anche questi sogni vanno di partita in partita e se non pensi una gara alla volta è inutile che sogni. Il nostro mantra è lavorare in allenamento, migliorarci sempre di più perché possiamo migliorarci e fare quello che stiamo facendo sempre con più determinazione, conoscendoci, capendoci tra di noi e questo ci può dare soddisfazioni. La fascia è un piacere indossarla. Ma la Roma è fortunata, ha più punti di riferimento, con caratteri diversi, personalità che vanno dalla stessa parte per il bene della Roma. 

