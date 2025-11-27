Lorenzo Pellegrini, giocatore della Roma, dopo la vittoria dei giallorossi per due a uno in Europa League contro il Midtjylland ha parlato della prestazione della sua squadra ma si è riferito anche alla lotta scudetto dato che domenica 30 novembre, all'Olimpico, alle 20.45, si gioca la sfida contro il Napoli.
Roma, Pellegrini: “Primi non per caso, lo meritiamo. Contro il Napoli…”
-Che sensazioni hai alla luce di questa vittoria in vista della gara contro il Napoli, scontro diretto al vertice della classifica?
Sapremo sicuramentre quello che andiamo a fare, la prepareremo inquesti giorni. Sarà importante il recupero per preparare la partita. Vedremo cosa ci dirà mister Gasperini su cosa ha in mente di fare e noi cercheremo di farlo al meglio: questa sarà la preparazione della partita. Sarà una grande sfida. Siamo primi perché credo che lo meritiamo perché abbiamo iniziato bene e siamo migliorati tanto. Penso che noi possiamo migliorare tanto. Quindi bisogna avere l'umiltà e la consapevolezza di sapere che siamo lì non a caso perché lo è se sei lì per cinque partite e non per un quarto di campionato. Quindi bisogna essere consapevoli che stiamo facendo ottime cose e che dobbiamo continuare a farle perché altrimenti quanto di buono abbiamo fatto non sarà servito a niente. Sappiamo bene quello che ci aspetta.
-Se si può sognare in grande?
Credo che poi dopo alla fine il calcio sia fatto di passione e di sogni, è l'essenza di questo sport. Ma anche questi sogni vanno di partita in partita e se non pensi una gara alla volta è inutile che sogni. Il nostro mantra è lavorare in allenamento, migliorarci sempre di più perché possiamo migliorarci e fare quello che stiamo facendo sempre con più determinazione, conoscendoci, capendoci tra di noi e questo ci può dare soddisfazioni. La fascia è un piacere indossarla. Ma la Roma è fortunata, ha più punti di riferimento, con caratteri diversi, personalità che vanno dalla stessa parte per il bene della Roma.
