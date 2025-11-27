Roma, Pellegrini: “Primi non per caso, lo meritiamo. Contro il Napoli…”

Sapremo sicuramentre quello che andiamo a fare, la prepareremo inquesti giorni. Sarà importante il recupero per preparare la partita. Vedremo cosa ci dirà mister Gasperini su cosa ha in mente di fare e noi cercheremo di farlo al meglio: questa sarà la preparazione della partita. Sarà una grande sfida. Siamo primi perché credo che lo meritiamo perché abbiamo iniziato bene e siamo migliorati tanto. Penso che noi possiamo migliorare tanto. Quindi bisogna avere l'umiltà e la consapevolezza di sapere che siamo lì non a caso perché lo è se sei lì per cinque partite e non per un quarto di campionato. Quindi bisogna essere consapevoli che stiamo facendo ottime cose e che dobbiamo continuare a farle perché altrimenti quanto di buono abbiamo fatto non sarà servito a niente. Sappiamo bene quello che ci aspetta.