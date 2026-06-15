«Perché l'impatto di questi ragazzi è stato evidente. Solet è addirittura esagerato per quanto è dirompente fisicamente e per la facilità in cui arriva nell'area avversaria. L'unica cosa da limare è la troppa fiducia in se stesso nell'uno contro uno, ma ha tutte le caratteristiche del difensore moderno. Senza di lui l'Udinese perderebbe dunque molta fisicità e anche la costruzione del gioco da dietro con l'uscita a sinistra, mentre Kristensen ha fatto un salto di qualità importante affermandosi anche da braccetto. Perdere due effettivi su tre di questo calibro non può non comportare un rifacimento della difesa».