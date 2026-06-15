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fcinter1908 news interviste Calori: “Solet? Esagerato per quanto è dirompente. Difensore moderno, ha una cosa da limare”

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Calori: “Solet? Esagerato per quanto è dirompente. Difensore moderno, ha una cosa da limare”

Oumar Solet
L'ex difensore dell'Udinese, Alessandro Calori, intervistato dal Messaggero Veneto ha parlato delle qualità del difensore vicino all'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

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L'ex difensore dell'Udinese, Alessandro Calori, intervistato dal Messaggero Veneto ha parlato delle qualità del difensore vicino all'Inter, Oumar Solet:

Calori, il mercato dei friulani al momento è caratterizzato dalle possibili cessioni di Solet, Atta e Kristensen...

«Parliamo di tre giocatori che hanno contribuito a rendere l'Udinese competitiva ed è logico che una loro partenza porterebbe a ridefinire i piani andando anche a incidere sulle possibili mire europee, fattibili con questa rosa attuale».

Calori: “Solet? Esagerato per quanto è dirompente. Difensore moderno, ha una cosa da limare”- immagine 2

Perché andrebbe rifatta la difesa in caso di cessione di Solet e Kristensen?

«Perché l'impatto di questi ragazzi è stato evidente. Solet è addirittura esagerato per quanto è dirompente fisicamente e per la facilità in cui arriva nell'area avversaria. L'unica cosa da limare è la troppa fiducia in se stesso nell'uno contro uno, ma ha tutte le caratteristiche del difensore moderno. Senza di lui l'Udinese perderebbe dunque molta fisicità e anche la costruzione del gioco da dietro con l'uscita a sinistra, mentre Kristensen ha fatto un salto di qualità importante affermandosi anche da braccetto. Perdere due effettivi su tre di questo calibro non può non comportare un rifacimento della difesa».

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