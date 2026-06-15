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Calori: “Solet? Esagerato per quanto è dirompente. Difensore moderno, ha una cosa da limare”
L'ex difensore dell'Udinese, Alessandro Calori, intervistato dal Messaggero Veneto ha parlato delle qualità del difensore vicino all'Inter, Oumar Solet:
Calori, il mercato dei friulani al momento è caratterizzato dalle possibili cessioni di Solet, Atta e Kristensen...
«Parliamo di tre giocatori che hanno contribuito a rendere l'Udinese competitiva ed è logico che una loro partenza porterebbe a ridefinire i piani andando anche a incidere sulle possibili mire europee, fattibili con questa rosa attuale».
Perché andrebbe rifatta la difesa in caso di cessione di Solet e Kristensen?
«Perché l'impatto di questi ragazzi è stato evidente. Solet è addirittura esagerato per quanto è dirompente fisicamente e per la facilità in cui arriva nell'area avversaria. L'unica cosa da limare è la troppa fiducia in se stesso nell'uno contro uno, ma ha tutte le caratteristiche del difensore moderno. Senza di lui l'Udinese perderebbe dunque molta fisicità e anche la costruzione del gioco da dietro con l'uscita a sinistra, mentre Kristensen ha fatto un salto di qualità importante affermandosi anche da braccetto. Perdere due effettivi su tre di questo calibro non può non comportare un rifacimento della difesa».
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