«Un incontro che non dimenticherò mai». Così Javier Zanetti , in collegamento telefonico con lo Speciale del TG1 dedicato al Papa e alla sua scomparsa, ha parlato di Francesco.

«Ho trovato una persona umile e semplice che trasmetteva valori umani che ognuno di noi deve avere. Parlare col Papa, e io sono un argentino come lui, è stato un momento di grande emozione per me e la mia famiglia. Lui è appassionato di calcio e mi ha parlato della formazione del 46 che ricordava a memoria del San Lorenzo, mi ha parlato dell'amore per il calcio, come tanti argentini. Abbiamo parlato della mia Fondazione e ci è venuta, a lui principalmente, l'idea della partita interreligiosa, la partita della pace che abbiamo fatto a Roma, voleva far passare un messaggio forte a tutto il mondo, su tutte le religioni, ed è stato un grande successo».