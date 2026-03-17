Giocate d’autore e gol unici: oggi l’ex attaccante uruguaiano compie 50 anni

"C’è un modo speciale in cui il pallone lascia il piede sinistro di Alvaro Recoba. Parte forte, quasi rabbioso, e poi si addolcisce in volo, come se avesse deciso all’ultimo istante dove andare a finire. È successo tante volte a San Siro. Abbastanza da trasformare quel gesto in memoria. Oggi il “Chino” compie 50 anni".