Zappi (AIA): “Spiegazioni arbitro? Piccolo imprevisto a San Siro ma risolto. Il VAR a chiamata…”

Le parole del presidente dell'AIA su un primo bilancio sulle novità introdotte per gli arbitri a partire da quest'anno
Eva A. Provenzano
Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha parlato ai microfoni del sito 'Napoli Network' e ha fatto un primo bilancio sulle novità arbitrali di questa stagione, come le spiegazioni in diretta allo stadio da parte dell'arbitro che viene richiamato al VAR.

"Come in tutte le novità c’è ovviamente sempre un necessario periodo di rodaggio iniziale. Nella prima giornata c’è stata qualche criticità su cui anche noi, come su tutti i social, si è ironizzato e sorriso. Nulla di grave e già dalla seconda giornata è andata meglio, salvo un piccolo imprevisto tecnico a San Siro (durante la gara tra Inter e Udinese.ndr), ma subito risolto con la prontezza di Marchetti. C’è ovviamente da migliorare e lo faremo, ma la strada della comunicazione è tracciata, perché secondo noi è con la conoscenza che aumenta il rispetto e parlare davanti a spalti gremiti non è semplice”, ha spiegato il dirigente.

Il VAR a chiamata

Sulla possibilità dell'introduzione del VAR a chiamata il dirigente arbitrale ha detto: «Il Var a chiamata in Serie A è ancora lontano dal poter essere introdotto. Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support (FVS), ma che non è il “Var a chiamata”, nonostante la possibilità di due chiamate da parte dell’allenatore per chiedere all’arbitro una review delle azioni in casi codificati. Rispetto al Var della serie A qui siamo in presenza di tutt’altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40. Insomma in questo momento non c’è all’orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS, poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l’IFAB, l’organismo internazionale che è deputato a regolamentare queste evoluzioni».

