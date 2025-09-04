Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha parlato ai microfoni del sito 'Napoli Network' e ha fatto un primo bilancio sulle novità arbitrali di questa stagione, come le spiegazioni in diretta allo stadio da parte dell'arbitro che viene richiamato al VAR.
Zappi (AIA): “Spiegazioni arbitro? Piccolo imprevisto a San Siro ma risolto. Il VAR a chiamata…”
"Come in tutte le novità c’è ovviamente sempre un necessario periodo di rodaggio iniziale. Nella prima giornata c’è stata qualche criticità su cui anche noi, come su tutti i social, si è ironizzato e sorriso. Nulla di grave e già dalla seconda giornata è andata meglio, salvo un piccolo imprevisto tecnico a San Siro (durante la gara tra Inter e Udinese.ndr), ma subito risolto con la prontezza di Marchetti. C’è ovviamente da migliorare e lo faremo, ma la strada della comunicazione è tracciata, perché secondo noi è con la conoscenza che aumenta il rispetto e parlare davanti a spalti gremiti non è semplice”, ha spiegato il dirigente.
Il VAR a chiamata—
Sulla possibilità dell'introduzione del VAR a chiamata il dirigente arbitrale ha detto: «Il Var a chiamata in Serie A è ancora lontano dal poter essere introdotto. Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support (FVS), ma che non è il “Var a chiamata”, nonostante la possibilità di due chiamate da parte dell’allenatore per chiedere all’arbitro una review delle azioni in casi codificati. Rispetto al Var della serie A qui siamo in presenza di tutt’altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40. Insomma in questo momento non c’è all’orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS, poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l’IFAB, l’organismo internazionale che è deputato a regolamentare queste evoluzioni».
