Ivan Zazzaroni è stato ospite del podcast Tutti in the box per parlare di allenatori esperti ed emergenti e per fotografare la situazione della Serie A: "Il calcio è una cosa sola. Fabregas ha una possibilità di operare sul mercato per fare un calcio diciamo più spagnolo. Hanno detto che si è Dezerbizzato. Cazzata, De Zerbi è un'altra cosa. Fabregas è adorabile, è veramente forte e interessante. Ha una grande libertà mentale. Ha delle idee. Presuntuoso? Perché io sono umile?". Sul fatto che Vincenzo Italiano possa essere considerato il miglior allenatore in questo momento, il direttore del Corriere dello Sport ha risposto così: "Allenatore più forte che c'è? Non non puoi fare questo paragone, questo è un errore che fate voi giovani. Una cosa è allenare il Bologna una cosa il Milan, l'Inter e il Napoli. Quando hai l'obbligo di vincere cambia radicalmente tutto. Lui ha grande preparazione e grandi idee, in campo è bravissimo. Dire il migliore quando hai Allegri, Conte...".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Zazzaroni: “Fabregas? Hanno detto una cazzata. Chivu? Per me lui è un parametro perché…”
news
Zazzaroni: “Fabregas? Hanno detto una cazzata. Chivu? Per me lui è un parametro perché…”
L'analisi del direttore del Corriere dello Sport
Chivu è un parametro—
Zazzaroni ha proseguito sul tema degli allenatori esperti e di quelli emergenti. "Nessuno ha mai visto allenare Mourinho, Allegri, Ancelotti. Sono allenatori preparatissimi. Fanno un altro mestiere. Chivu già è un test importante, un esordiente che deve vincere. Chivu è un parametro. Per me è quello meglio degli altri, sta vincendo, ha grandi giocatori. Le classifiche sono stancanti", ha dichiarato Ivan Zazzaroni, aggiungendo: "A Chivu do 9 come voto. Mi piace da morire, mi fa impazzire. 'Noi non meritavamo di essere qui, la Supercoppa è stato un regalo', ha detto ieri. Spettacolo da questo punto di vista".
(Tutti in the box)
© RIPRODUZIONE RISERVATA