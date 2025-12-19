Ivan Zazzaroni è stato ospite del podcast Tutti in the box per parlare di allenatori esperti ed emergenti e per fotografare la situazione della Serie A: "Il calcio è una cosa sola. Fabregas ha una possibilità di operare sul mercato per fare un calcio diciamo più spagnolo. Hanno detto che si è Dezerbizzato. Cazzata, De Zerbi è un'altra cosa. Fabregas è adorabile, è veramente forte e interessante. Ha una grande libertà mentale. Ha delle idee. Presuntuoso? Perché io sono umile?". Sul fatto che Vincenzo Italiano possa essere considerato il miglior allenatore in questo momento, il direttore del Corriere dello Sport ha risposto così: "Allenatore più forte che c'è? Non non puoi fare questo paragone, questo è un errore che fate voi giovani. Una cosa è allenare il Bologna una cosa il Milan, l'Inter e il Napoli. Quando hai l'obbligo di vincere cambia radicalmente tutto. Lui ha grande preparazione e grandi idee, in campo è bravissimo. Dire il migliore quando hai Allegri, Conte...".