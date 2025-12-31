Intervistato da Tuttosport, Walter Zenga ha parlato anche tanto di Inter, analizzando il lavoro fin qui svolto da Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Ecco le parole dell'ex portiere:
Zenga: “Chivu? Non facile subentrare a Inzaghi. Gli dico bravo soprattutto perché…”
Si aspettava un impatto del genere da parte di Chivu?—
«Cristian è stato molto bravo e gli va riconosciuto. Non era facile subentrare a Simone Inzaghi, che aveva fatto grandi cose in quattro anni tra finali di Champions League e lo scudetto vinto. Chivu è stato abile a inserire piano piano le sue idee, mettendo anche in pianta stabile dei ragazzi giovani come Esposito».
Il tutto portando l’Inter al primo posto.—
«L’attuale primato ha un valore significativo, senza dimenticare che al momento i nerazzurri sarebbero qualificati pure per gli ottavi di Champions: significa che il lavoro paga, ma anche che la qualità della rosa dell’Inter è molto elevata».
A chi vanno i galloni di favorita per la vittoria del campionato?—
«Chi ha vinto lo scudetto il campionato precedente parte sempre coi favori del pronostico e lo status di squadra da battere. Tra l’altro in estate il Napoli si è anche rinforzato in maniera importante, al netto dei pesanti infortuni subiti finora».
