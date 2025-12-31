"Ad essere sinceri, non pensavamo di poter fare un 2025 così straordinario ma deve essere un punto di partenza", dice Oriali

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'Head of First Team Management del Napoli Gabriele Oriali ha parlato così del 2025 del club partenopeo:

"Devo essere sincero: è una grande emozione. Ad essere sinceri, non pensavamo di poter fare un 2025 così straordinario. Ricordo ad inizio anno, quando parlai con i ragazzi, c'era la convinzione di poter far bene ma non di certo quello di raggiungere certi livelli e, soprattutto, certi traguardi"

Supercoppa — "Ho già detto ai ragazzi subito dopo il Bologna: certe vittorie non arrivano per caso. Sono frutto di sacrificio quotidiano, impegno. La squadra ha mostrato carattere e orgoglio per la maglia che indossa, per la città che rappresenta, per i tifosi. Abbiamo avuto risposte incredibili, impressionanti"

Chi sono le favorite quest'anno? L'anno scorso disse Inter e Atalanta — "L'anno scorso dissi Inter e Atalanta oltre al Napoli ovviamente. La rosa delle pretendenti si è allargata un po'. Oltre a noi e all'Inter, c'è il Milan, c'è la Roma, c'è la Juve. Sarà una bella lotta tra queste cinque pretendenti"

Ora la sfida alla Lazio di Sarri — "Con la Lazio è sempre difficile e complicato, anche l'anno scorso abbiamo lasciato punti per strada perdendo in casa e pareggiando a Roma. Sarà complicato"

Infortuni — "Abbiamo la fortuna di avere il nostro condottiero, Conte, che non si abbatte davanti alle difficoltà. La squadra l'ha seguito, abbiamo affrontato problemi seri e infortuni gravi, siamo riusciti a trovare la giusta quadra. Questo dimostra l'unità del gruppo e lo spirito di squadra, la squadra si è compattata riuscendo a sopperire agli infortuni"

8 gare in 24 giorni a gennaio — "Iniziamo una alla volta, dobbiamo pensare partita per partita senza distrarci dai tanti impegni. Inizierà un periodo difficile e complicato con la speranza di recuperare qualche infortunato. Quello che abbiamo raggiunto è un punto di partenza e non di arrivo, la squadra è entrata in simbiosi con le idee del tecnico ed è una soddisfazione reciproca"

Auguri per il 2026 — "Quello che posso augurare ai tifosi è che ci possano essere tante soddisfazioni. Abbiamo fatto cose straordinarie ma devono essere un punto di partenza"