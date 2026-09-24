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Intervistato dal Corriere dello Sport, Walter Zenga ha voluto ricordare ancora una volta Sandro Mazzola. L'ex portiere ricorda l'ultima gara della leggenda nerazzurra e torna sul comportamento di alcuni tifosi della Juve che si sono voltati durante il minuto di silenzio. "Io ho assistito all’ultima sua vera partita con la maglia dell’Inter, eravamo in tournée in Cina. Sandro giocò il primo tempo della prima gara, al suo posto poi subentrò Beccalossi e fecero lo scambio simbolico della maglia numero 10, anche se Mazzola giocava con la numero 8. Mi ha riportato lui all’Inter, ho lavorato in sede per Sandro. Conservo tanti ricordi, come per Baresi, Vialli, Mihajlovic, Schillaci. Sono tanti pezzi di te che se ne vanno. Quando succede, cominci a capire che... la vita è bella".

Su Instagram ha condannato quanto accaduto prima di Juventus-Atalanta.

«Nel 2026 bisogna mettere un punto esclamativo contro tutti questi atteggiamenti, a prescindere da chi li compie. Avrei detto le stesse cose se fosse stata la curva dell’Inter a fare un gesto del genere. La rivalità deve riguardare le squadre e il calcio, lasciamo perdere i morti. Abbiamo perso il rispetto tra persone, ma bisogna ristabilirlo. Non se ne può più».

(Corriere dello Sport)