Zielinski: “Anno scorso mai stato al 100% ma ora sto bene! E grazie a Chivu perché…”

Piotr Zielinski , centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo del Genoa. Ecco le sue parole: "E' stata una partita difficile però abbiamo portato a casa tre punti importanti. Bisseck? Ero ai 16 metri e aspettavo me la passasse, ci ha pensato da solo ed è andata bene così: bel gol.

Cos'è cambiato? Da quando sono arrivato non sono mai stato al 100%: ci sono stati sempre infortuni gravi e non avendo continuità non riuscivo ad esprimermi. Sono stato tranquillo ed ero sicuro di poter far vedere le qualità che ho. Sono felice, ringrazio il mister per la fiducia. Primi in classifica? E' sempre una bella cosa vedere l'Inter lì, ci sono ancora tante partite da vincere e in cui soffrire, ma non potevamo sbagliare e abbiamo vinto su un campo molto difficile.