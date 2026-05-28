Il giocatore nerazzurro con ampi e insoliti sorrisi ha raccontato il suo amore per la Nazionale che ha sempre sognato

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 15:16)

«Era chiaro che avrei fatto parte della Nazionale». Un Denzel Dumfries bello sorridente, fresco di vittorie con l'Inter e convocazione al Mondialecon la Nazionale, ha parlato ai microfoni di ESPN proprio dei suoi esordi con la maglia Orange. La questione era solo quando, ma prima o dopo ce l'avrebbe fatta a vestire la maglia della sua Nazionale. Oggi è un giocatore importante per il suo Paese ma racconta la prima volta in cui arrivò davanti ai cancelli del ritiro dell'Olanda, a Zeinst.

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«La prima volta, credo di essere arrivato vicino a Zeist con i miei migliori amici già due ore prima. Aspettavamo in macchina, perché non potevo fare tardi. Eravamo parcheggiati da qualche parte, ad aspettare in macchina a Zeist. Perché, beh, non si può arrivare troppo presto, ma certo non potevo arrivare tardi il primo giorno», ha raccontato.

«Questo dimostra quanto per me la convocazione in Nazionale fosse speciale e quanto fossi nervoso. È stato fantastico, ovviamente. Ho giocato nella nazionale giovanile (Jong Oranje) e nell'Under 20. Sono entrato nella Nazionale maggiore piuttosto tardi, per così dire. Questo significa che non sapevo molti dei miei compagni di squadra. Proprio per questo, è stata un'esperienza completamente nuova, molto emozionante», ha rivelato.

(Fonte: voetbalprimeur.nl)