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fcinter1908 news interviste Dumfries: “Sapevo avrei giocato con l’Olanda. Il giorno della prima convocazione…”

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Dumfries: “Sapevo avrei giocato con l’Olanda. Il giorno della prima convocazione…”

Dumfries: “Sapevo avrei giocato con l’Olanda. Il giorno della prima convocazione…” - immagine 1
Il giocatore nerazzurro con ampi e insoliti sorrisi ha raccontato il suo amore per la Nazionale che ha sempre sognato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Era chiaro che avrei fatto parte della Nazionale». Un Denzel Dumfries bello sorridente, fresco di vittorie con l'Inter e convocazione al Mondialecon la Nazionale, ha parlato ai microfoni di ESPN proprio dei suoi esordi con la maglia Orange. La questione era solo quando, ma prima o dopo ce l'avrebbe fatta a vestire la maglia della sua Nazionale. Oggi è un giocatore importante per il suo Paese ma racconta la prima volta in cui arrivò davanti ai cancelli del ritiro dell'Olanda, a Zeinst.

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Getty Images

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«La prima volta, credo di essere arrivato vicino a Zeist con i miei migliori amici già due ore prima. Aspettavamo in macchina, perché non potevo fare tardi. Eravamo parcheggiati da qualche parte, ad aspettare in macchina a Zeist. Perché, beh, non si può arrivare troppo presto, ma certo non potevo arrivare tardi il primo giorno», ha raccontato. 

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«Questo dimostra quanto per me la convocazione in Nazionale fosse speciale e quanto fossi nervoso. È stato fantastico, ovviamente. Ho giocato nella nazionale giovanile (Jong Oranje) e nell'Under 20. Sono entrato nella Nazionale maggiore piuttosto tardi, per così dire. Questo significa che non sapevo molti dei miei compagni di squadra. Proprio per questo, è stata un'esperienza completamente nuova, molto emozionante», ha rivelato. 

(Fonte: voetbalprimeur.nl)

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