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fcinter1908 news interviste Zielinski, il ct Urban sulle sue condizioni: “Difficile dirlo ora, ma se fosse serio…”

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Zielinski, il ct Urban sulle sue condizioni: “Difficile dirlo ora, ma se fosse serio…”

Zielinski, il ct Urban sulle sue condizioni: “Difficile dirlo ora, ma se fosse serio…” - immagine 1
Il tecnico della Polonia ha parlato al termine della vittoria nello spareggio contro l'Albania delle condizioni del centrocampista dell'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico della Polonia Jan Urban ha parlato al termine della vittoria nello spareggio contro l'Albania delle condizioni del centrocampista dell'Inter Zielinski:

Zielinski, il ct Urban sulle sue condizioni: “Difficile dirlo ora, ma se fosse serio…”- immagine 2
Getty Images

"Non so ancora tutto con certezza. Il medico non mi ha detto nulla di più serio, ma sospetto che alcuni giocatori abbiano delle contusioni. È difficile dirlo ora, però. Se si trattasse di qualcosa di veramente grave, probabilmente lo saprei già. Non lo sapremo con certezza fino a venerdì ", ha dichiarato l'allenatore, come riportato da TVP Sport .

 

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