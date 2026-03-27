"Non so ancora tutto con certezza. Il medico non mi ha detto nulla di più serio, ma sospetto che alcuni giocatori abbiano delle contusioni. È difficile dirlo ora, però. Se si trattasse di qualcosa di veramente grave, probabilmente lo saprei già. Non lo sapremo con certezza fino a venerdì ", ha dichiarato l'allenatore, come riportato da TVP Sport .