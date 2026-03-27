Il centrocampista dell'Inter, Zielinski, è andato in gol con la Polonia contro l'Albania poi ha lasciato il campo al minuto 81 e ha spiegato il motivo
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Zielinski tranquillizza l’Inter: “Sto bene, ma in passato ho avuto problemi muscolari e…”
La sostituzione di Piotr Zieliński nel finale della partita tra Polonia e Albania ha allarmato i tifosi al termine dell'incontro. Dopo la partita, l'eroe polacco ha rivelato il motivo della sua sostituzione in un'intervista a TVP Sport. È importante sottolineare che non si trattava di un infortunio. La notizia è trapelata alla vigilia dell'importante partita di qualificazione ai Mondiali contro la Svezia.
"Un enorme ringraziamento alla squadra per come abbiamo iniziato il secondo tempo. Volevamo vincere questa partita e ci sono stati due contropiedi in cui Kamil Grabara si è fatto trovare pronto. Abbiamo vinto per tutta la Polonia, ma sappiamo che c'è ancora un'altra finale da vincere. Tutti sapevano che la qualità era dalla nostra parte, ma nel calcio bisogna anche correre, lottare e dare il cuore in campo. Gli albanesi ci hanno dato davvero filo da torcere; erano una squadra che avrebbe potuto fare una storica impresa. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma siamo contenti che la qualità fosse dalla nostra parte e che abbiamo vinto la partita. La Svezia è una squadra molto forte, abbiamo già avuto occasione di giocare contro di loro per i Mondiali quattro anni fa. Sarà una partita difficile, ma abbiamo una buona squadra e il recupero è importante. Andremo in Svezia per vincere. Con la mia salute è tutto a posto. Un anno fa ho avuto problemi muscolari, quindi ogni volta che entro in campo cerco di essere prudente. Ho corso molto e chi è entrato al posto mio ha potuto dare di più in fase difensiva. Possiamo solo essere felici di avere tanti bravi ragazzi".
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