"Se ho mantenuto la promessa di far vedere lo Zielinski prime? Sì, sì, è andata bene, abbiamo vinto due trofei importanti, ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra. Più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter? Dico che il meglio deve ancora venire. Se resto sicuramente all’Inter? Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro".