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Zielinski: “Resto all’Inter. Dumfries-Real? Certe offerte non si rifiutano. Palestra è forte”
Intervistato da Sport Mediaset, Piotr Zielinski si è già detto carico in vista della nuova stagione, che sarà ancora sicuramente in maglia Inter. Il centrocampista polacco, poi, non si è sottratto ad alcune risposte sul mercato dei nerazzurri:
"Se ho mantenuto la promessa di far vedere lo Zielinski prime? Sì, sì, è andata bene, abbiamo vinto due trofei importanti, ho giocato abbastanza e anche bene, sono stato contento di aver dato il mio contributo alla squadra. Più forte lo Zielinski del Napoli o dell’Inter? Dico che il meglio deve ancora venire. Se resto sicuramente all’Inter? Penso di sì, voglio rimanere perché è una grande squadra e si può sempre migliorare e fare ancora meglio. Abbiamo una rosa bella ampia, poi sicuramente faranno qualcosa le persone che si occupano di mercato, saremo competitivi. Non vedo l’ora, anzi ora non vedo l’ora di riposare, poi non vedrò l’ora di iniziare il ritiro".
"Competitivi anche per la Champions? Dovremo fare meglio, sono sicuro che lo faremo, siamo forti, poi con qualche innesto in più… poi anche quest’anno eravamo competitivi ma non è andata come volevamo. Dumfries? Ci dispiacerà sicuramente, è un ottimo giocatore, ha fatto la storia dell’Inter, dispiace, ma non si rinuncia a certe offerte. Se andasse al Real Madrid bisogna solo fargli i complimenti e un in bocca al lupo. Non so se arriverà Palestra o un altro giocatore, non mi occupo io di mercato, poi certo Palestra è forte".
(Fonte: Sport Mediaset)
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