Quando si pensa a Marek Hamsik, la risposta è Napoli . È con il club partenopeo che il centrocampista slovacco è maggiormente identificato. Ha trascorso quasi 12 anni a Napoli, collezionando un totale di 520 presenze. Ha avuto l'opportunità di giocare al fianco di Piotr Zieliński .

"Zielinski è uno dei calciatori più talentuosi che abbia mai visto nella mia carriera. È ambidestro, dotato di una visione di gioco incredibile e di un'intelligenza tattica fuori dal comune. Era subito evidente che avesse tutte le carte in regola per una grande carriera. E così è stato, abbiamo condiviso momenti fantastici insieme e ci capivamo alla perfezione. Piotr e, naturalmente, Robert Lewandowski. La Polonia ha due giocatori fenomenali, di livello mondiale", ha dichiarato Hamsik a TVPSPORT.PL.