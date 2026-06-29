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Hamsik: “Zielinski uno dei giocatori più talentuosi che abbia mai visto. Era subito evidente…”

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Intervistato da Tv Sport, l'ex giocatore ha elogiato il centrocampista nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Quando si pensa a Marek Hamsik, la risposta è Napoli. È con il club partenopeo che il centrocampista slovacco è maggiormente identificato. Ha trascorso quasi 12 anni a Napoli, collezionando un totale di 520 presenze. Ha avuto l'opportunità di giocare al fianco di Piotr Zieliński.

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 "Zielinski è uno dei calciatori più talentuosi che abbia mai visto nella mia carriera. È ambidestro, dotato di una visione di gioco incredibile e di un'intelligenza tattica fuori dal comune. Era subito evidente che avesse tutte le carte in regola per una grande carriera. E così è stato, abbiamo condiviso momenti fantastici insieme e ci capivamo alla perfezione. Piotr e, naturalmente, Robert Lewandowski. La Polonia ha due giocatori fenomenali, di livello mondiale", ha dichiarato Hamsik a TVPSPORT.PL.

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