L'esterno classe 2005 della squadra di Vecchi si è raccontato in occasione del Matchday realizzato per Inter-Juve

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 21:46)

Esterno classe 2005, Igor Amerighi è cresciuto nelle giovanili della Roma e ha fatto esperienza in Serie D con la Forsempronese. Nell’estate del 2025 è passato alla Cavese e nella stagione corrente ha collezionato 23 presenze, 1 gol e 4 assist in Serie C prima di vestire la maglia nerazzurra in forza all'U23 di Stefano Vecchi.

L'Inter ha raccontato di lui nel Matchday realizzato per Inter-Juventus. Queste le parole del calciatore nerazzurro:

«Mi piace attaccare la profondità e mettermi a disposizione della squadra giocando sia sulla fascia destra sia sulla sinistra se serve. I miei punti di forza sono la forza fisica e la velocità, la capacità di attaccare gli spazi e il colpo di testa», ha sottolineato.

Sulla sua infanzia, il giocatore ha raccontato: «⁠Il posto del cuore della mia infanzia era il campo della mia scuola dove giocavo con gli amici. Nella mia famiglia sono sempre stati tutti appassionati di calcio, sono stati i miei genitori a trasmettermi la passione per questo sport».

E ha anche aggiunto: «Prima di una partita cerco di visualizzare l’obiettivo che voglio raggiungere, ascolto della musica che mi carica e cerco di rilassarmi. La sfida più importante che ho affrontato è stata la rottura del crociato perché mi ha insegnato a trasformare anche i momenti più difficili in una forza per ripartire ancora più determinato».

(Fonte: Matchday Inter)