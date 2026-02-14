Esterno classe 2005, Igor Amerighi è cresciuto nelle giovanili della Roma e ha fatto esperienza in Serie D con la Forsempronese. Nell’estate del 2025 è passato alla Cavese e nella stagione corrente ha collezionato 23 presenze, 1 gol e 4 assist in Serie C prima di vestire la maglia nerazzurra in forza all'U23 di Stefano Vecchi.
news
Inter U23, Amerighi: “Ecco i miei punti di forza. La sfida più importante affrontata…”
L'Inter ha raccontato di lui nel Matchday realizzato per Inter-Juventus. Queste le parole del calciatore nerazzurro:
«Mi piace attaccare la profondità e mettermi a disposizione della squadra giocando sia sulla fascia destra sia sulla sinistra se serve. I miei punti di forza sono la forza fisica e la velocità, la capacità di attaccare gli spazi e il colpo di testa», ha sottolineato.
Sulla sua infanzia, il giocatore ha raccontato: «Il posto del cuore della mia infanzia era il campo della mia scuola dove giocavo con gli amici. Nella mia famiglia sono sempre stati tutti appassionati di calcio, sono stati i miei genitori a trasmettermi la passione per questo sport».
E ha anche aggiunto: «Prima di una partita cerco di visualizzare l’obiettivo che voglio raggiungere, ascolto della musica che mi carica e cerco di rilassarmi. La sfida più importante che ho affrontato è stata la rottura del crociato perché mi ha insegnato a trasformare anche i momenti più difficili in una forza per ripartire ancora più determinato».
(Fonte: Matchday Inter)
© RIPRODUZIONE RISERVATA