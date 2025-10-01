Ange-Yoan Bonny, attaccante francese dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport.tv al termine del match di Champions League vinto per 3-0 contro lo Slavia Praga: "Una vittoria molto importante. Siamo dando continuità a quello che stiamo facendo nelle ultime 2-3 settimane, abbiamo tutti lo spirito giusto, gli 11 in campo e quelli che entrano dopo. Bello conquistare i 3 punti".
"Cosa ci ha chiesto Chivu? Ci ha chiesto di avere piacere nel giocare, perchè è bello, e di dare continuità a quello che stiamo facendo, con voglia e cattiveria. Come mi sto trovando all'Inter? Sto imparando, sono ai primi mesi, piano piano...".
