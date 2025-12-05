L'Inter è a caccia della terza vittoria consecutiva. Dopo Pisa e Venezia, i nerazzurri sono attesi da una sfida complicata, a San Siro arriva un Como in ottima forma. Secondo quanto riporta Sky Sport, sulla fascia destra sono in tre per una maglia: Luis Henrique, Carlos Augusto e Diouf con quest'ultimo leggermente favorito dopo l'ottima prova contro il Venezia in Coppa Italia.
Inter-Como, la probabile: sulla destra in 3 per una maglia. Zielinski dal 1′. In attacco…
Contro il Como i nerazzurri cercano la terza vittoria consecutiva dopo Pisa e Venezia. Le possibili scelte di Chivu
In mezzo al campo Zielinski in vantaggio su Sucic, mentre in difesa Acerbi è avanti anche se Bisseck ha chance importanti di partire dal 1'. In attacco si rivede la coppia titolare Lautaro-Thuram.
INTER: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Lautaro
