L'Inter è a caccia della terza vittoria consecutiva. Dopo Pisa e Venezia, i nerazzurri sono attesi da una sfida complicata, a San Siro arriva un Como in ottima forma. Secondo quanto riporta Sky Sport, sulla fascia destra sono in tre per una maglia: Luis Henrique, Carlos Augusto e Diouf con quest'ultimo leggermente favorito dopo l'ottima prova contro il Venezia in Coppa Italia.