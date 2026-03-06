Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Libero. Queste le sue parole in vista del derby

Marco Astori Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 09:16)

Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Libero. Queste le sue parole in vista del derby di domenica sera: "Per l’Inter, il Milan è la squadra più difficile da battere del campionato. L’Inter attacca, il Milan aspetta e riparte. Se fai un errore può punirti, è successo all’andata, quando l’Inter costruì molto di più, ma vinse il Milan. Quando Pioli provava a giocare uno contro uno, per Inzaghi era più facile.

Come contro l’Atalanta di Gasperini, che faceva bene con tutti e poi perdeva con l’Inter. Quando il livello si è alzato, l’Inter ha fatto fatica. Ma in questi anni ha sempre avuto un grande rendimento, non ha mai sbagliato stagione, certamente non l’ha fatto lo scorso anno, anche se non ha vinto nulla.

L’Inter è forte, ma non lo è in modo netto rispetto alla concorrenza, come a molti piace raccontare. Non siamo, per capirci, nei 9 anni dominati dalla Juventus. E Chivu un po’ mi ha sorpreso. Al di là della brutta pagina di Champions, quello che sta facendo in campionato non era scontato. Credo che il suo più grande merito sia stato quello di riuscire a entrare velocemente nel cuore dei giocatori, li ha portati tutti subito dalla sua parte e in campo si vede".