Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi e l'Inter dovrebbero salutarsi e incontrarsi grazie alla Supercoppa che i nerazzurri giocano proprio a Riad: "La volontà di Simone, che ieri ha contattato la dirigenza nerazzurra in prima persona, è salutare i vecchi amici. Non si sentivano da parecchi mesi. Il gesto, distensivo, è finalizzato ad andare a dama: da ciò che filtra l’incontro dovrebbe esserci, anche se non nell’albergo dei nerazzurri". Su questo argomento arriva un aggiornamento di Tancredi Palmeri, che in diretta con Sportitalia ha parlato dell'incontro: CONTINUA A LEGGERE.