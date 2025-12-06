In conferenza stampa, ieri, a Cesc Fabregas è stato chiesto anche della possibilità che si è paventata la scorsa estate di andare all'Inter.
Ravezzani: "La domanda sull'Inter farà anche male a Fabregas ma è lui che…"
Ravezzani: “La domanda sull’Inter farà anche male a Fabregas ma è lui che…”
"Il mio no all'Inter? Non parlerò di questo, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l'emozione. Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como. Andremo per vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più. Io non sono quello: 'È successo questo, ora sono più debole'. No, io faccio il lavoro che faccio", ha spiegato il tecnico spagnolo.
Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha ripreso proprio la risposta di Fabregas alla domanda sull'Inter: "Farà anche male a Fabregas che gli chiedano com’è andata con l’Inter lo scorso giugno. Ma a parlare con Ausilio c’era andato lui, mica un sosia…"
