"Ci sarà ovviamente Francesco Acerbi, già tornato in gruppo da due giorni. Il difensore nerazzurro è totalmente a disposizione del suo allenatore: sarà convocato per la gara di domenica sera. Probabile che anche lui debba affrontare il rodaggio che è già toccato a Thuram e Mkhitaryan dopo i rispettivi infortuni. Al momento rimangono ai box, ma vicini al rientro, sia Darmian che Bonny. Non sono escluse novità entro il weekend in questo senso, ma rimane valida la regola d’oro: nessun rischio inutile verrà corso. Chivu spera di averli prima possibile a disposizione per il gennaio di fuoco che sta per arrivare. Nel quale, tra l’altro, arriverà presto lo scontro diretto con il Napoli. Sarà importante trovare la formula giusta per gestire le risorse, tenendo conto anche del turno infrasettimanale di Parma proprio tra le due sfide ad alta quota con gli emiliani e gli azzurri di Conte. Probabile che le rotazioni comincino dalla porta: Josep Martinez scalpita per avere altre chance dopo la Supercoppa", aggiunge il Corriere.