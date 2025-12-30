Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A ai microfoni di TMW Radio: "Vedo Napoli e Inter, con il Milan di Allegri che darà fastidio. Chivu è giovane, ma è valido. E l'Inter mi dà più garanzie".
Di Chiara: “Scudetto? Chivu è giovane, ma è valido. E l’Inter mi dà più garanzie”
E il Como?"Può arrivare in Europa League, non di più".
E il duello Roma-Juve?"Do una chance di più alla Roma".
