FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Di Chiara: “Scudetto? Chivu è giovane, ma è valido. E l’Inter mi dà più garanzie”

ultimora

Di Chiara: “Scudetto? Chivu è giovane, ma è valido. E l’Inter mi dà più garanzie”

Di Chiara: “Scudetto? Chivu è giovane, ma è valido. E l’Inter mi dà più garanzie” - immagine 1
Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A ai microfoni di TMW Radio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A ai microfoni di TMW Radio: "Vedo Napoli e Inter, con il Milan di Allegri che darà fastidio. Chivu è giovane, ma è valido. E l'Inter mi dà più garanzie".

Inter Chivu
Getty Images

E il Como?"Può arrivare in Europa League, non di più".

E il duello Roma-Juve?"Do una chance di più alla Roma".

Leggi anche
Savoldi: “Inter e Napoli hanno una marcia in più delle altre. Alla lunga…”
Cucciari: “Inter e Napoli per lo scudetto: ma se devo scegliere allora dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA