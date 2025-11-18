"Una cosa è sicura: chiunque guiderà la difesa dell’Inter nella battaglia del derby, avrà avuto tempo a sufficienza per prepararsi al meglio. Il tempo degli annunci invece no, quello non cambierà solo perché di fronte ci sarà il Milan. Cristian Chivu ha abituato i suoi a girare sullo spiedo a fuoco lento prima di ogni partita e la tradizione verrà rispettata anche per domenica, i titolari anti-Diavolo scopriranno di essere tali solo a poche ore dalla partita. E allora sotto col gioco di nervi tra Acerbi, Bisseck e De Vrij: arginare Leao e Pulisic, ad oggi, è una missione per tre ma alla fine ne resterà uno solo. Chivu intanto riflette e studia le carte sul tavolo: se un vero dubbio esiste in vista della supersfida di San Siro, è nel cuore del muro", spiega La Gazzetta dello Sport.