L'unica luce, in tutto questo grigiore, è Pio Esposito , ancora a segno e indicato da Il Giornale come l'elemento al quale aggrapparsi: "Da qui a marzo qualcosa può cambiare, ma le basi sono queste. Tornerà disponibile Tonali, stavolta fuori per evitargli il rischio di una squalifica, poi ci sarà come sempre da fare la conta con gli infortunati (qui Kean e Calafiori), nel gruppo entrerà sicuramente la rivelazione atalantina Ahanor (18 anni a febbraio, si spera subito dopo italiano anche nei documenti).

Vedremo il resto, ma l'unica vera speranza forse sta nel capire a quale grado di maturazione sarà arrivato in primavera il 20enne Pio Esposito, che 5 mesi fa giocava in Serie B (e già si capiva che non era per caso che faceva tanti gol), e in sequenza ha segnato al Mondiale per club, esordito in Serie A, segnato in Champions League e ha fatto 3 gol in 5 partite azzurre (1 sola dall'inizio).