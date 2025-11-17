Serviva un autentico miracolo, è arrivata una pesante sconfitta che ha riportato tutti alla realtà: l'Italia crolla a San Siro contro la Norvegia, a marzo ci si giocherà tutto ai playoff per sperare di mancare per la terza volta consecutiva dal Mondiale.
Il Giornale – Esposito, la parabola di un predestinato. Unica speranza per i playoff
L'unica luce, in tutto questo grigiore, è Pio Esposito, ancora a segno e indicato da Il Giornale come l'elemento al quale aggrapparsi: "Da qui a marzo qualcosa può cambiare, ma le basi sono queste. Tornerà disponibile Tonali, stavolta fuori per evitargli il rischio di una squalifica, poi ci sarà come sempre da fare la conta con gli infortunati (qui Kean e Calafiori), nel gruppo entrerà sicuramente la rivelazione atalantina Ahanor (18 anni a febbraio, si spera subito dopo italiano anche nei documenti).
Vedremo il resto, ma l'unica vera speranza forse sta nel capire a quale grado di maturazione sarà arrivato in primavera il 20enne Pio Esposito, che 5 mesi fa giocava in Serie B (e già si capiva che non era per caso che faceva tanti gol), e in sequenza ha segnato al Mondiale per club, esordito in Serie A, segnato in Champions League e ha fatto 3 gol in 5 partite azzurre (1 sola dall'inizio).
La parabola di un predestinato. Tutto può essere, ma pensarlo titolare negli spareggi è indispensabile per sperare nel sogno. In qualcosa occorre sperare, soprattutto dopo l'ennesima brutta figura".
