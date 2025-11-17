L'attesa sembra essere finalmente finita: Marcus Thuram , dopo i test contro Kairat e Lazio, è pienamente recuperato, ed è pronto a scendere in campo nuovamente dal 1'. Così scrive Il Giorno: "Via i cerotti. Finalmente. Marcus Thuram scalda i motori in vista del rientro. Il derby di domenica alle 20.45 nel mirino. E magari dal primo minuto. [...] Thuram aveva già riassaggiato il campo prima della sosta, dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra accusato in Inter-SlaviaPraga dell'ormai lontano 30 settembre. Una ventina di minuti di rodaggio nel finale della partita con il Kairat, poi copia e incolla in campionato con la Lazio".

"Fin qui, 9 presenze, 5 gol e 2 assist, prima dello stop forzato. Numeri in linea con l'anno scorso: 18 gol e 9 assist. Nel 2023/2024, invece, più passaggi vincenti(14) e meno reti (15). Numeri, gira e rigira, di grande impatto. Il figlio d'arte è di fatto il partner perfetto di Lautaro Martinez. Lo ha dimostrato quando le alternative si chiamavano Marko Arnautovic, Mehdi Taremi, Joaquin Correa. Ha iniziato a farlo ora che invece Cristian Chivu, al contrario di Simone Inzaghi, può contare sulle "stelline" FrancescoPioEsposito e Ange-Yoan Bonny".