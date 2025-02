Da quanto non gioca Acerbi — L’ex Sassuolo e Lazio, alla seconda convocazione consecutiva, non parte titolare da Verona Inter dello scorso 23 novembre, quando subì il secondo infortunio stagionale, un’elongazione al bicipite femorale destro, dopo lo stop di Roma, datato 20 ottobre, quando chiese il cambio nel primo tempo contro i giallorossi a causa di un’altra elongazione, ma al bicipite femorale della gamba sinistra. In questa stagione “Ace”, che tra l’altro la scorsa estate si era operato per superare il problema di pubalgia che lo attanagliava da tempo (e che lo aveva costretto a saltare l’Europeo in Germania), ha disputato – sinora – un totale di 672 minuti in Serie A, divisi in 9 presenze in campionato, oltre a due gettoni e 116’ in Champions League.

Le riflessioni di Inzaghi — Acerbi, che tra pochi giorni, il 10 febbraio, spegnerà le 37 candeline, potrebbe quindi finalmente dare il cambio a De Vrij, praticamente sempre in campo e costretto agli straordinari nei periodi in cui il compagno di squadra non era a disposizione del suo allenatore. Il leone di Vizzolo Predabissi, che ha giocato per intero l’ultima partita contro il Napoli, a inizio novembre, scalpita e non vede l’ora di rientrare sul verde. D’altronde, inizialmente, Acerbi sembrava dover stare fuori per poche settimane, con i rallentamenti nel suo recupero che, se possibile, hanno ricaricato nella voglia di essere ancora protagonista e nella grinta l’esperto centrale. Col pupillo di Simone Inzaghi che però ora dovrà anche riguadagnarsi in campo l'accezione di titolarissimo, viste le ottime prestazioni del già citato De Vrij.

Gli altri dubbi di formazione — Per il resto la formazione vedrà dei possibili piccoli accorgimenti rispetto all’undici di partenza schierato contro il Milan. Ovviamente tutti i dubbi verranno sciolti nel risveglio muscolare della mattinata, che si svolgerà a Coverciano, con Bisseck favorito su Pavard come braccetto di destra. Attenzione anche a Carlos Augusto che dovrebbe rilevare Dimarco (visto che Dumfries sarà squalificato per la partita con la Viola di lunedì). Inzaghi, per quanto riguarda gli altri ballottaggi, dovrà decidere se far rifiatare o meno Barella e Thuram (che ha speso tanto nel derby) inserendo Frattesi e Taremi, con i due titolarissimi che però negli exit poll partono comunque avvantaggiati sui compagni di squadra”, si legge.