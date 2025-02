L'inter, reduce dalla pesante e deludente sconfitta di Firenze, è pronta per affrontare nuovamente la Fiorentina, questa volta a San Siro . Per l'occasione Simone Inzaghi potrebbe presentare alcune novità per quanto riguarda l'undici iniziale.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Rispetto al match di Firenze inoltre per l'undici titolare sono in salita le quotazioni di Pavard come braccetto destro (al posto di Bisseck) e Barella a centrocampo (al posto di Frattesi). Dovrebbero riposare anche altri due elementi come De Vrij e Mkhitaryan, che sono stati tra i più impegnati nell’ultimo periodo e lascerebbero il campo ad Acerbi e Frattesi. Se il difensore è pronto a tornare al centro della difesa interista dopo due mesi e mezzo di assenza, il centrocampista invece deve mandare un segnale anche da titolare dopo la prestazione deludente di Firenze e le tante voci di mercato circolate a gennaio".